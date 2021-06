Une partie d'internet a une obsession folle en ce moment : La Nintendo Switch Pro, cette nouvelle "version boostée" de l'actuelle console. Enième preuve et à ce stade c'est le cirque : cette offre de la chaine de magasin américain GameStop où ces gens ont cru que cela teasé la Switch Pro parce que c'est inscrit "a New Nintendo Switch". Ça prend 2 secondes pour comprendre l'affaire malgré la typo qu'il s'agit simplement d'acheter un nouveau produit, que ce la Switch, la Switch Lite ou encore les consoles Xbox.

posted the 06/14/2021 at 01:20 PM by masharu