Je vois partout des insultes sur ce jeux qu'on a pratiquement rien vu.

Il y a même des gens qui envoie des message de haine a nomura.

Des commentaire disant que c'est de la ps3 alors soient honnête a un moment impossible d'avoir cette qualité sur ps3.

Et c'est quoi cette generation de joueur qui prône juste la qualité des graphismes. Vous faites comment quand vous devez jouer sur switch...

Ok on est sur une début de génération et on a envie de voir ce que la nouvelle génération peut donné mais en faite les jeux current gen sont encore la.



Pour info la demo commence a 14h chez nous, oui la communication de square est pas super...