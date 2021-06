Monark, le Persona-like de Furyuu sortira en Occident debut 2022 via NISA qui se chargeront aussi de sortir une version PC, version PC qui a deja sa page Steam.Le jeu ne sera pas traduit en français si on en croit cette dernière (mais qui en doutait ?).Les collectors Switch, PS4 et PS5 sont deja precommandables sur leur boutique en ligne.