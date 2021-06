Jeux Vidéos

Déjà regardez cette carte !

les ruines Zonai

mer de Firone

village d'Euzéro

Yunobo

Vah'Rudannia

Sidon

Riju

Teba

Célesbourg

Master Cycle Zero

En attendant le prochain direct sur Zelda de la part dej'ai décidé de me rebalader sur la carte dej'ai essayé de regarder les endroits qui me semble sous exploités et donc les endroits qui je pense seront bien plus utilisés/mises en avant dans la suite, j'ai nomméEn rouge vous avez la fameuse zone qui est clairement la partie la plus sous exploitée du jeu, surtout toute la zone de la jungle avec, zone qui s'étend jusqu'en pleineMer qui sera grandement plus exploitée et on pourra plonger sous la surface j'en suis sûr.Cela dit à en juger au seul trailer de Breath of the Wild 2 il me parait évident que les Zonai seront encore de la partie et je pense que des sous terrains sont connectés à la région que je mentionne ci-dessus.En parlant du trailer je pense que Zelda héritera des pouvoir de Link du premier jeu, c'est à dire la tablette Sheika ou alors les deux personnages pourront l'utilisé et en plus auront des pouvoirs respectif ? Une chose est sur c'est que l'on vois Link être doté d'un nouveau pouvoir pour son bras droit (voir image ci-dessous).Retour sur la carte, maintenant pour la partie entourée en jaune ici j'imagine des quêtes similaire à celle duici je pense qu'on devra reconstruire la plaine d'Hyrule et également le grand plateau, j'imagine même une mission qui doit nécessiteravec un canon pour démolir l'entré enseveli du grand plateau ou alors ce dernier vient avecpour désensevelir l'entrée.Pourquoi Yunobo pourrait contrôler Vah'Rudania ? Car il aura appris à s'en servir dans son voyage dans le temps l'emmenant à combattre au côté de son ancêtredansYunobo,etseront également de la partie pour cette suite j'en suis sûr aussi.Pour revenir au trailer je pense que la carte initial sera truffée de sous terrains et qu'elle sera un vrai gruyère avec des points d'entrés et de sorties partout.Un point d'entré possible est localisé en bleu sur la carte ci-dessus, avec le temple oublié qui est loin d'avoir révélé tout ses mystères.Qui dit sous terrains dis bêbêtes du style araignées et compagnies je pense qu'on aura des monstres insectes à combattre certainement des monstres plantes qui créerons de la discorde ( si vous trouvez la référence dite le moi en commentaire) dans la région de Firone surtout proche des ruines Zonai.Enfin et dernière théorie sachant queva avoir un remaster pour laet qu'on vois la château d'Hyrule semble t-il s'élever dans les airs, je ne serais pas surpris si on aurait pas un retour deset d'un royaume issu deLe jeu serait non seulement sous terrains aérien, aquatique et tout terrain. En partant de ce principe le retour de lan'impactera en aucun cas la progression du jeu car elle sera toujours limitée à sa zone de conduite c'est à dire la carte original de Breath of the Wild.Voilà pour moi en cette instant théorie sur le jeu. Vivement qu'il le sorte