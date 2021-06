Demain je passe enfin à la next gen. Je reçois une séries x. Et soyons fous, j'ai préco une ps5 chez Micromania.

Ce que j'aimerais vraiment sur cette gen, c'est avoir le choix systématique du 60 fps. J'ai une TV 4k de 50 pouces, je me contenterais volontier d'un 1440p propre pour avoir cette belle fluidité d'image et ce confort incomparable qu'apportent les 60fps.

J'espère que ça deviendra un standard console, car le 30fps a ruiné l'expérience sur énormément de jeux cette gen : destiny 2, outriders (même si ça reste jouable), Jedi fallen order, Prey, dishonored, fallout, watch Dogs, gta, etc etc

Je prie pour que cela se generalise, mais de ce que je vois ca semble être le cas