NintendoEverything

60 FPS en mode salon et 30 FPS en mode portable.720p salon et portableL'interface a été repenséeMode classique (jeu original avec des graphismes mis à jour)Mode Horde (rythme rapide, 15 fois le nombre d'ennemis. Personnages à débloquer et autres choses)Plusieurs options de contrôle offertes, y compris les joy-con et les commandes gyroscopiquesDoublage refait, volontairement «mauvais»Musique "extrêmement inspirée" de l'original, pas d'option pour écouter l'OST de l'originalLe moteur est Unity, comme Panzer Dragoon: RemakeHD Rumble actif pour les effets de tir au pistoletPour développer, l'équipe a joué au jeu original via du matériel et une émulation d'origine.Aucune option pour jouer le HOTD original; sources perdues et il est "impossible" d'extraire des éléments«Mode nostalgique» avec des graphismes low poly pris en compte si la demande est suffisanteUne démo du remake peut être envisagée si suffisamment de personnes en font la demande sur Discord et TwitterL’équipe de remake a travaillé avec SEGA, mais n’a pas vraiment parlé au personnel de Sega AM1, le développeur original de HOTDCOVID n'a pas affecté la production; l'équipe a l'habitude de travailler à distanceIl a toujours été prévu que les remakes HOTD 1 + 2 soient publiés séparémentLa physique du ragdoll lors de la mort d'ennemis ne sera pas modifiée; c'est une caractéristique «critique» pour certaines armesLes animations de mort de boss resteront inchangéesLes réticules sont de couleurs différentes pour chaque joueurLa couleur du sang peut être modifiéePeu probable que le jeu soit à l'E3Le prix peut être compris entre 15 et 20 $Les contrôles étaient «délicats» à mettre en œuvreLe remake de HOTD s'améliore de jour en jour et serait dans un meilleur état aujourd'hui que lorsque Panzer Dragoon : Remake a été lancé.The House Of The Dead : Remake sera lancé sur Switch plus tard en 2021.