Initialement prévu demain 28 mai, lasortira finalement chez nous letoujours au prix (conseillé) de 159.99 €.La borne est réalisée avec les matériaux d'origine de la vrai borne (sauf pour l'écran) et propose 37 jeux (en réalité 36) dont la plupart sont de gros classiques de l'arcade de Sega comme Shinobi, Virtua Fighter, Space Harrier, Wonder Boy, Cotton, Rad Mobile etc...Une news qui ne m'intéresse particulièrement pas puisque je l'ai déjà chez moi depuis JanvierEn bonus, la vidéo-test de la borne réalisée par Mehdi.

posted the 05/27/2021 at 09:14 PM by alexkidd