Télé & Cinéma

Un petit truc que j'ai remarqué depuis les années 80 c'est l'évolution des séries télévisés et je dois dire que je trouve le format actuel plus intéressant.En gros dans les années 80 à 90 les séries télévisés avaient une histoire par épisode, qui était résolu dans celui-ci et ça et là les scénaristes mettaient des petits éléments pour le file rouge de la série qui emmener au final de la saison et encore pas à tout les épisodes, ici je pense surtout à des séries commeDans les années 2000 ce format était toujours de mise mais il y avait quelques séries qui ont fait évolués le genre et ces séries parfois proposer des scénarios qui s'étalaient sur plusieurs épisodes en plus du scénario principale,étant une des séries qui a fait évoluer le genre.C'est durant les années 2010 que les séries ont évolués pour avoir un format plus court et maintenant l'épisode en lui même ne se suffit plus, il faut généralement regarder l'ensemble de la série pour comprendre l'histoire général par exemple Game of Thrones.Aussi dans le temps pas mal de série utilisaient le trope du méchant de la semaine ou problème de la semaine qui devait être résolu durant l'épisode, ce trope à depuis disparu surtout dans les séries occidentales.Selon vous est-ce que les séries TV peuvent encore évoluer pour proposer bien plus qu'aujourd'hui qu'aimeriez vous voir ? Et selon vous quels sont les séries qui ont le plus marqués chaque décennies et ont fait évoluer le genre ? Quoi attendre pour les séries des années 2020 ?