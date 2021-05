Les prévisions se font éclater et c’est un record. Nintendo n’a jamais gagné autant d’argent. Un bénéfice net à plus de 3,6 milliards €, en hausse de 86% par rapport à l’an dernier, et de 72% par rapport à 2008-2009, auparavant année record de Nintendo grâce au cumul Wii et DS.La Switch atteint un total de 84,59 millions de consoles écoulées dans le monde au 31 mars 2021. Dont 28,83 millions sur l’année fiscale qui vient de se terminer, +37% par rapport à l’année précédente.28,8 millions de Switch écoulées sur une année fiscale, c’est aussi:28% de plus que l’année record de la PS2 (22,5M, en 2002-03)44% de plus que l’année record de la PS4 (20M, en 2016-17)11% de plus que l’année record de la Wii (26M, en 2008-09)Mario Kart 8 Deluxe : 35,39 millions (+10.62)Animal Crossing New Horizons : 32,63 millionsZelda BOTW : 22,28 millions (version Switch uniquement, 24 millions en ajoutant la Wii U) (+4,9 millions)Pokémon Sword / Shield : 21,1 millionsSuper Mario Party : 14,79 millionsRing Fit Adventures : 10,11 millionsLink’s Awakening : 5,49 millions (Zelda 2D le plus vendu depuis ... le premier Zelda)Chiffres : Oscar LemaireEn cours