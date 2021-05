«À une époque où les éditeurs prennent de moins en moins de risques créatifs, nous sommes sincèrement reconnaissants à notre partenaire Sony, qui nous a donné l'opportunité de travailler sur un projet vraiment risqué et qui nous a offert un soutien fantastique tout au long du projet.»

Le jeu de tir roguelike développé par Housemarque, est enfin arrivé PlayStation 5 en version numérique et sur les étagères. Pour l'occasion, le fondateur et PDG de la maison de logiciels Ilari Kuittinen a écrit une lettre ouverte à Sony, en le publiant sur le blog officiel du jeu.Dans cet article, Kuittinen parle du développement perturbé que le jeu et l'équipe de développement ont dû traverser. Pas seulement pour les problèmes évidents associés à la pandémie Covid-19, mais aussi en raison des échecs des projets précédents. En fait, en 2017, le manque de succès commercial de Nex Machina a conduit la maison de logiciels à s'éloigner du genre arcade, annonçant le changement de cap à travers une lettre aux fans intitulée Arcade est mort.Cependant, cela n'a pas empêché Housemarque de concevoir et de présenter à Sony le concept ambitieux de Returnal, un autre titre purement arcade.