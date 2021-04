Justice a été rendue diront certains !En effet le modcréé par un certain Akrenix va vous permettre de retirer tout le contenu associé à Fire Emblem dans Smash Bros : Stages, artworks, musiques et bien entendu personnages.Pour se faire pardonner, ce même moddeur a décidé de créer le mod inverse faisant de Smash un pursi l'on peut dire :À vous de faire votre choix parmi ces deux mods indispensables !

posted the 04/24/2021 at 11:45 PM by chiotgamer