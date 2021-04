3 Nouveaux niveaux

Nouvelle bande son (du compositeur de jeux Tim Haywood)

Mises à jour des illustrations

Améliorations du principe de jeu

De nouvelles armes

De nouveaux ennemis

Améliorations du rendu

Nouveaux effets de post-traitement

Secrets

Shadow Man : Remastered est une refonte complète du jeu classique avec du contenu restauré qui avait été coupé !« Summer Camp, Floride » (jour et nuit)« Salvage Yard, désert de Mojave » (jour et nuit)« Asile 2 - salles d'expérimentation »Musique et effets spéciaux remasterisésNouvelle musique et nouveaux effets spéciaux pour les niveaux restaurésRestauration des dialogues coupés ou inutilisés dans les niveaux[/liste]Basculez entre les textures d'origine et les nouvelles textures haute résolutionTextures HD pour tous les niveaux et tous les objetsTextures de scène d’introduction NvidiaHUD et icônes d'inventaire en HD, plus une nouvelle icône pour le Shadow GunRestauration des animations inutiliséesRestauration de plusieurs modèles coupés et censurés des niveaux d’origineNouvelle roue d'armes pour sélectionner les armes plus rapidement pendant que le temps ralentitContrôles améliorésAmélioration des objets destructibles à l’aide de la physique des ballesCiblage automatiqueIntelligence artificielle modifiée/amélioréeNiveaux réorganisés comme prévu à l'origineÉnormément de correctifs dans tout le jeu à chaque niveau, sur les objets ou la géométrieCorrectifs dans la version en anglais, français, allemand, espagnol et italienPlus de 30 succèsUn deuxième Violator (conforme à la version N64)Un fusil de chasse à canon scié (remplace le deuxième fusil de chasse normal)Un nouveau modèle et de nombreuses variations sonores pour le Shadow GunYort / Yort Floater / La reine Seraph / Seraph / Dead WormZombie inutilisé restauré dans la station 2Zombie Tenement à un bras.Prise en charge de la résolution 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 240hzÉclairage dynamiqueMappage des ombresOcclusion ambianteAnticrénelageFiltrage anisotropeFlou de mouvementGrain de filmProfondeur de champTous les secrets des versions N64/Dreamcast/PC sont inclus dans ce remasterEt encore beaucoup d'autres à découvrir !Bonus