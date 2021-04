... dans Homefront The Revolution en 2016.En effet si jusqu'a presente seul les 2 premiers niveaux etaient debloquables dans la borne d'arcade, un cheatcode permettant de debloquer tout les niveaux a été trouvé. Alors oui evidement c'est moins pratique d'une vrai edition du jeu car il faut relancer la borne a chaque fois mais c'est deja ça (et en 4K natif sur les bonens machines !) en attendant peut etre un jour un vrai remaster.

posted the 04/12/2021 at 09:17 PM by guiguif