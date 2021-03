Attention au spoil !



Le site Fanbyte a révélé qu'en jouant au jeu arrivé à un certain point tous les NPC du jeu parlent d'une très grande menace qui arrive mais il n'y a aucune indication de comment déclencher se combat même en jouant plus de 15 heures après la supposé fin du jeu, il n'y a aucun moyen d'y accéder.



Cela pourrait-être du teasing pour du futur contenu mais il n'y a aucun crédit de fin mais en réalité au lancement du jeu Monster Hunter Rise n'aura pas de fin ni son boss final comme l'a révélé Yasunori Ichinose, le directeur du jeu que l'épilogue arrivera lors d'une mise à jour du jeu.



L'article revient aussi sur quelques autres détails qui laissent clairement penser que le jeu à un côté "non fini" même si cela ne remet pas en cause les qualités du jeu.



On se doute bien que le Covid en est le principal responsable et que Capcom ne souhaité par repousser le jeu au delà de cette année fiscale.