Jeux Vidéos

Bon ce que je sais c'est que ce jeuest un jeu mobile qui délivrera des chapitres au compte goute si j'ai bien compris. D'ailleurs comment ils comptent rentabiliser ce jeu si c'est pas un gasha ???Mais ce qui me rend confus c'est qu'on jouera dejusqu'àdans un style de jeu classiqueEt est-ce que ce jeu suivra l'ordre chronologie ingame ou l'ordre chronologique des sorties des jeux et du film ? Ah oui car aussi on jouera aux évènementje trouve ça dingue perso.Je suis un peu perdu là ? Aussi je pense qu'un portage surserait la bienvenue !!!