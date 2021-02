Jeux Vidéos

--- Legacy of Kain + Soul Reaver ---

--- Deus Ex ---

--- Metal Gear et Metal Gear 2 ---

--- Final Fantasy VI ---

Voyez vous il y a des jeux qui par manque de temps ou par manque de pas de chance vous y avez pas joué ou alors vous avez pas pu y jouer pour X ou Y raison et le temps passant ces jeu bien que devenu des classiques sont un peu difficile à reprendre car ils ont vieillis.Alors que faire dans ce cas ? Et bien espérer un remake car justement ce sont des classiques et qu'un remake les sublimeraient.Voici donc une liste de jeux que je souhaiterais voir en remake avec le bénéfice de la technologie moderne.Il est certain que j'ai manqué à l'époque de la sortie de ces deux jeu que je met en un. Selon moi ces des jeux que je souhaiterais pouvoir jouer dans une mouture moderne serait le bienvenue pour un relancer la licence et deux pouvoir attirer de nouveau joueur. Ayant lu quelques résumés d'histoire ici ou là je trouve le jeu intéressant est mérite un remake.Ayant joué à Human Revolution j'avais adoré ce jeu et sachant que les évènements de ce jeu était dans le passé du premier jeu je me demande du coup comment donnerais Deus Ex avec un coup de polish dans un remake. Je suis sûr que ce classique n'en serait que sublimé. Il faudrait que je me fasse Mankind Divided un jour en attendant.Franchement ai-je besoins d'argumenter ? Imaginez la qualité graphique d'un "The Phantom Pain" pour le remake de ces deux jeux c'est vite plié que ça se vendraient comme des petits pains.Enfin pour celui là mon envie tiens surtout au fait que j'en entends tellement de bien à son sujet que ça me rend curieux et qu'ayant vu/lu que Kefka est ZE antagoniste de fou dans l'Univers ff j'aimerais bien un remake pour voir sa relation avec Tina et si celui-ci aurait pas un brin de Joker en plus.Voilà pour moi, bon mes raisons sont succinct mais je pense que d'aller au but du pourquoi je souhaite un remake de ces jeux de manière simple et plus parlant qu'un long pavé césar qui risque de vous perdre. Maintenant êtes vous d'accord avec ces choix ? Quels sont les remakes que vous souhaiteriez vous ?