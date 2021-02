Jeux Vidéo

Brian Ashcraft - KotakuLa niveau des bains publics avec E. Honda est culte. Sur le mur du fond, une peinture murale avec le mont Fuji, un acteur kabuki, et le dessin du soleil levant. La montagne et le comédien restent dans la réédition dans le Capcom Arcade Stadium, mais pas le design avec les rayons. Voici comment la scène est dans la version originale :Mais comme le montre un utilisateur de Twitter Pomegd ( https://twitter.com/pomegd/status/1362257396496670727 ), le design "soleil levant" a été supprimé dans le Capcom Arcade Stadium.Cela ne devrait pas être trop surprenant. Alors que le Soleil Levant décentré (Jyūrokujō-Kyokujitsu-ki ) est encore être l'enseigne officielle de la marine japonaise (et aussi le Hachijō-Kyokujitsuki avec des bordures dorées utilisé dans d'autres branches de l'armée japonaise), le design est controversé, en particulier en Asie, car il fut utilisé par l'empire du Japon (Dai Nippon Teikoku, littéralement "empire du Grand Japon" le régime politique du Japon durant la période allant de l'ère Meiji à l'ère Shōwa et englobant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.) Capcom semble avoir décidé qu'il valait mieux ne pas offenser les joueurs du monde entier.Au cours des dernières années, chaque fois que ce design est apparu dans les médias populaires, une controverse s'en est suivi. Par exemple, lorsqu'un personnage portait une chemise Rising Sun dans le film Bohemian Rhapsody, le tollé a conduit à sa suppression numérique ( https://kotaku.com/rising-sun-removed-from-bohemian-rhapsody-so-not-to-off-1830901922 ), tandis que les créateurs de PUBG ont du s'excuser après avoir publié un pack d'objets qui utilisé ces mêmes images ( https://kotaku.com/pubg-apologies-for-rising-sun-imagery-in-mobile-game-1827680351 Précédemment, les rayons avaient été supprimés dans Street Fighter V: Arcade Edition, mais le soleil était resté. Cela semblait être un compromis juste et fait avec goût, tandis que sur la dernière version cela semble plutôt exagéré.Ce n’est pas le seul changement dans la version de Capcom Arcade Stadium. Comme le souligne également Pomegd, le drapeau de Hong Kong du combattant Fei Long est désormais celui de la République populaire de Chine au lieu du drapeau régional de Hong Kong comme dans la collection du 30e anniversaire de Street Fighter sortie en 2018, ou comme dans les versions précédentes du jeu, le drapeaux britanniques de Hong Kong. Pomegd note que Zangief a toujours le marteau et la faucille de l'URSS.Sources :