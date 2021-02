J'ai l'impression que ce jeu passe totalement sous les radars alors qu'il sort bientôt, le 26 mars. Alors moi, perso ce jeu m'intéresse pas trop, en fait, c'est surtout les perso que je trouve absolument ignoble et de mauvais goût, même si le jeu a l'air pas mal, les personnages me sortent totalement du truc...Et puis, ça a quand même l'air bien lent de ce que j'ai vus des vidéos de gameplay (pas tâter la démo) pour ceux qui ont pus l'essayer vous en avez pensé quoi ?Ya quand même l'air d'avoir pas mal de mondes différents de ce que j'ai vu des trailers mais dans mon cas ça sera Mario 3D World que je prendrai, celui ci je pense pas le prendre ou à petit prix je verrai.Vous en pensez quoi vous de ce jeu franchement ?

posted the 02/12/2021 at 12:28 PM by populus