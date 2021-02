... Un nouveau service pour les utilisateurs de la Nintendo Switch.Je vous entend très bien :"Qu-quoi ?"Le Nintendo Switch Concierge, no joke, est un service qu'expérimente actuellement Nintendo avec l'aide de Microsoft et son application Microsoft Teams. Ce service gratuit disponible sur le site américain de Nintendo a pour but d'être mis en relation directe en vidéo conférence avec un personnel de chez Nintendo sur des sujets pré-établis. Vous choisissez un sujet, la date et c'est Nintendo qui s'occupe du rendez-vous en vous envoie un email auto de confirmation.Si vous pensez aux trolls, sachez que le service ne devrait pas être accessible à tout le monde, pour l'instant les "nouveaux utilisateurs" sont seulement concernés. Pour l'instant c'est uniquement sur le site américain de Nintendo, on ignore si le service arrivera dans d'autres territoires.