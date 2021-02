Metacritic 83% -Pour l'instant-

Gamergen 17/20

Millenium 85%

Gameblog 8/10

JeuxActu 16/20

JVC 14/20

Gamekult 7/10

( 44 Positives / 6 Mitigées / 0 Négative)Avec Little Nightmares II, Tarsier Studios poursuit donc ce qu'il avait commencé en 2017, et améliore sa recette. L'ambiance est toujours une réussite, l'aventure oscille brillamment entre le mignon et le glauque, il y a une belle évolution graphique, et les développeurs ont vraiment fait un effort du côté de la mise en scène, sublimée par l'éclairage. Le gameplay reste un peu crispant, et nous aurions aimé davantage de musiques pour titiller nos esgourdes, mais dans l'ensemble, Little Nightmares II reste un excellent jeu de plateforme et d'énigmes, qui se dévore sans difficulté. Si vous aviez adoré le premier volet, foncez vers cette suite, vous ne serez pas déçus.Little Nightmares II fait honneur à son aîné en en reprenant les principes de base de manière convaincante, tout en apportant quelques nouveautés comme l'entraide et le combat au corps-à-corps. Même si la maniabilité n'est pas parfaite et qu'il demeure quelques imperfections techniques, cela n'enlève en rien le très haut niveau de la direction artistique et de la bande-son du jeu qui à eux seuls parviennent à mettre en place une ambiance lugubre et malaisante comme on aimerait en voir plus souvent, le tout dans des environnements variés et face à des ennemis aux caractéristiques marquées. Alors, bien sûr, l'aventure est assez courte, mais quels moments hors du temps elle nous propose ! Et entre qualité et quantité, le choix est vite fait non ?On peut l'affirmer sans trop sourciller : Little Nightmares 2 surpasse en tous points le premier épisode. Tout au long des six heures qu'il lui faut pour boucler l'aventure, le joueur se retrouve embarqué dans un tourbillon d'émotions contraires, à la fois terrifié et époustouflé par l'ambiance qui se dégage des lieux traversés, magnifiés par des jeux de caméra intelligents, et par le déploiement de l'intrigue, qui bénéficie cette fois d'une vraie conclusion. Malgré quelques imperfections de gameplay, ceux qui avaient déjà été charmés par l'épisode de 2017 ne devraient pas longtemps hésiter avant de se lancer dans ce petit bijou.Tout comme son prédécesseur, Little Nightmares 2 joue habilement sur les peurs d'enfance pour distiller une atmosphère particulièrement malsaine et inquiétante. De ce point vue la réussite est totale. La sublime direction artistique est épaulée par une bande-son finement ciselée, le tout garantissant quelques délicieux frissons aux joueurs. Si le gameplay profite de l'arrivée d'un compagnon contrôlé par l'IA, la maniabilité reste hélas perfectible, tandis que l'influence de Inside continue de se faire beaucoup trop sentir, malgré la présence d'environnements plus variés qu'auparavant. Pas de quoi bouder notre plaisir toutefois : à la fois charmante et angoissante, cette petite aventure propose plusieurs séquences marquantes dignes d'un véritable cauchemar.Si ce nouvel épisode fait preuve de bonne volonté, il est néanmoins décevant sur plusieurs points. Plus enclin à multiplier les séquences d’horreur qu’à les lier entre elles, Little Nightmares 2 semble obsédé par l’idée d’offrir des images fortes et impactantes. Ces dernières paraissent régulièrement gratuites, la faute à un fil conducteur trop ténu. Sa mise en scène et sa direction artistique sont toujours aussi efficaces, mais les problèmes de perspectives sont encore plus handicapants que par le passé. Il en résulte une aventure prenante et bien produite, mais régulièrement frustrante, autant d’un point de vue narratif que ludique.