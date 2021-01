Notre règle la plus importante concernant le contenu généré par les utilisateurs, les mods de jeu en particulier, est qu'il ne peut pas nuire aux autres. Dans le cas des échanges de modèles, en particulier ceux qui impliquent des situations explicites, il peut être perçu comme tel par les personnes qui nous ont prêté leur apparence dans le but de créer des personnages dans Cyberpunk 2077. Par conséquent, lorsqu'ils créent du contenu pour les fans, les créateurs doivent s'assurer qu'ils ont obtenu l'autorisation de toutes les parties concernées (qui peuvent être des personnes autres que CD PROJEKT RED). Pour les personnages que nous avons inventés pour le jeu, nous vous permettons globalement de peaufiner le jeu à volonté et de vous amuser. En ce qui concerne les modèles de personnes réelles à qui nous avons demandé de participer au jeu, nous vous demandons de ne pas les utiliser dans toute situation qui pourrait être jugée offensante si vous n’avez pas leur autorisation explicite.

