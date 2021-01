Bon cette démo est vraiment courte, mais parfaite pour se faire une idée de l'ambiance et de la technique du jeu.

On commence dans les cachots du château, rien d'impressionnant au début techniquement parlant excepté les textures des roches. On se retrouve avec une lettre qui nous explique comment sortir.

Une fois sortie on se retrouve dans ce couloir sombre ou a moment donné on entend un bruit sourd. On revient sur nos pas et là on retrouve allongé par terre la femme qu'on avait vu appuyé contre le décor avec une pince coupe tout planté dans le dos.

On la récupère et nous voilà avec la possibilité d'ouvrir deux autres cellules qui étaient jusqu'à là inaccessible. On y récupère notre passe partout histoire de pouvoir ouvrir la porte du fond. Entre temps on se retrouve avec un cadavre qui nous tombe du plafond (on regarde et plusieurs sont attaché au plafond et s'y balancent) et on entend un bruit sourd (un monstre ? Qui essaie d'enfoncer une barricade mais qu'on ne voit pas).

Avec ma barre de son, l'ambiance sonore est hyper reussi et pour le coup, c'est là que l'on en voit, qu'elle est très reussi. Celle du VII était déjà excellente, celle là semble l'être tout autant.



Là on sort enfin de ce couloir sombre, fini le cachot. Et on arrive dans un couloir très étroit ou l'on commence a comprendre de ce qu'est le RT. C'est vraiment très réussi au niveau des ombres (notamment une ombre qui passe en coup de vent contre le mur au fond de ce même couloir, alors que la luminosité augmente peu à peu), effet garantie.



Là on commence a comprendre qu'on est dans un château (style un peu baroque avec armure, buste et compagnie, chandelier...) dès la première salle. Et on change de suite d'ambiance. Mais de manière crédible, vraiment réussi. On enchaine et une fois sortie de ces petites salles et couloir on arrive dans le hall et c'est là que l'on comprend que le jeu tourne sur next gen. Que ce sois les effets de lumières, les textures, on voit de suite que c'est pas de la PS4. Même si après le cachot on commençait a le remarqué.

Ce hall avec ces chandeliers, ces lustres, ces tapies rouges, ces divers objets, sa cheminée avec le feu qui crépite...est juste magnifique. La lumière pose vraiment l'ambiance. C'est vraiment très réussi.

Y a divers salle, notamment la salle à manger (d'ailleurs on y voit une traîner de sang y aller et partant du hall, a côté d'une tasse renverser qui elle aussi est imprégné de sang) qui fait penser a celle du premier RE et Rebirth et la cave a vin ou l'on y trouve la clé qui nous permettra de sortir d'ouvrir la porte pour aller dehors. Sauf que l'on retrouve face à une femme en blanc qui sort ses griffes et qui nous transperce. Ca fini ainsi.

Est ce que cette femme est celle que l'on entend rire dans le hall ou que l'on entend parler ? Ou alors cet esprit sombre, véritable courant d'air, qui est également une femme et qui ma attaqué une fois. Vraiment très flippant surtout que je l'ai pas vu arriver.

Peu de temps avant j'avais vu cette femme monter les escaliers, après avoir entendu un bruit et levant la tête vers le premier étage du hall.

Mystère. Mais l'ambiance est vraiment réussi.



Au niveau des énigmes c'est du classique. On arrive dans le hall, on récupère une bague, dans un verre, et on y découvre un œil. Œil qui permet d'ouvrir une porte du premier étage qui était jusqu'à là fermé. Et on se retrouve dans cette cave à vin, elle aussi très baroque. On y retrouve dans un tiroir la clé qui nous permet d'ouvrir la porte qui mène dehors depuis la salle à manger. Avant de se faire transpercer par cette femme en blanc.

Au passage depuis la fenêtre dans cette salle a manger on peut vite fait regarder dehors. Le blizzard transperce la pièce et on voit une partie du château et des flammes sur le côté gauche mais pas grand chose d'autre. Hormis que ça l'air bien glacial.



Donc voilà en gros ce qu'est la démo, elle est courte comme je disais, pas de combat mais une superbe ambiance. Perso ça me fait penser à un mix du château du 4 et du manoir de RE1.

Bref vivement sa sortie, il me hype bien plus que le VII en son temps. J'avais pas été aussi hype pour un RE depuis le 4.