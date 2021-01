Johnny Fuc*ing Silverhand aussi bien casse pied que l'un des meilleurs acolytes vidéoludique crée

Des graphismes qui envoient du lourd (sur XSX du moins)

Une ville tentaculaire qui n'aura pas arrété de me faire prendre des captures

Des gunfights qui m'ont réconcillié avec les FPS

L'alliance du shoot / piratage / corps à corps qui amène à changer constamment notre approche

Du miel à la radio qui rappelle les belles heures de Vice City et San Andreas

Des personnages charismatiques, attachants, humains ou tout simplement cabossés et on aime ça

La plongée... j'en dit pas plus

le doubleur derrière V le rend cynique, baba cool et vivant



Une mini map qui aurait gagné a être moins zoomé

Des bugs de progression qui empêchent d'avancer dans certaines quêtes (donc obligation de recharger la save)

Des bugs d'animations qui empêchent les pnj de s'asseoir et de garder leur crédibilité

Une conduite assez cool mais seulement avec des véhicules bien précis (souvent hors de prix)

Des ennemis tantôt ultra agressifs, tantôt dans le coma

La vie de corpo à Night City coutent souvent cher (chacudocs et voitures)



18/20

Que ce soit sur ce qu'il montre et ce que jeu veut nous faire ressentir en terme d'ambiance, d'émotions fortes, de rencontres mémorables.En bref pour moi Cyberpunk c'est :Mais aussi :Oui, le téléphone ne m'a pas dérangé plus que cela.Oui, j'ai fait seulement les quêtes intéressantes et peu celle proposée sur la Map.Oui, la ville a pour moi les bonnes proportions pour pas avoir recours constamment au voyage rapideOui, seulement 3 godes à l'horizon sur mes 80h de jeuOui, il manque des choses promises mais ayant suivi la campagne marketing de très loin, j'ai pris ce que le jeu me proposait et c'était satisfaisant.Pour moi Cyberpunk aura su me transporter au gré des missions principales et annexes dans un univers sale, lumineux, sans pitié ni attours, rarement retranscrit avec autantdans un jeu vidéo.Pas besoin d'user de superlatif, la ville est inégalable dans sa DA en ce qui concerne les jeux futuristes.On aime s'y perdre, avec le volume de la radio à fond, à appuyer sur l'accelérateur pour accomplir son prochain contrat.Voir les néons éclairés d'éclats inquiétants les flaques d'eau, agrégat d'une averse passé mais aussi des larmes versés derrières les murs de ces batiments clinquants mais où vit la misère humaines.Les pnj manquent certes de possibilités d'interactions mais finalement les persos avec qui ont peut intéragir rendent ce monde triste, palpable, avec ces prisonniers comme enfermé dans Night City sans pouvoir en sortir et cela m'a suffit comme rencontre vu que je passais plus de temps à rouler qu'à marcher à la rencontre de pnj sans vie.Au milieu de cette ville sombre, seul les Badlands auront su m'apporter de la séreinité (après tout j'ai choisi d'être Nomade donc rien rien de bien étrange).Et certains trajets de nuit dans le désert n'était pas sans me rappeler des plans du clip de Kanye "gros melon" West - Flashing Lights.Et qu'est-ce que c'est à tomber comme décors de jour, ce fut d'ailleurs le premier décor du jeu a m'avoir fait décrocher un WOOWJ'ai choisi de faire 2 fins différentes (et je sais ce que propose les autres). Et l'une comme l'autre aura été vraiment satisfaisantes. La voix dites du "sacrifice" était pour ma part la plus touchante et cinématographiquement parlant la plus soigné surtout si l'on s'est évertué à accomplir toutes les quêtes liées à Silverhand. L'héritage laissé et l'hommage vibrant rendu sont justes avec une pointe d'amertume. On n'en ressort pas tout à fait indemne.Il est d'ailleurs à noter que chaque fin possède un symbolique dominante. A titre d'exemple : l'une est à mon sens portée sur l'abandon (+ l'abandon de soi), une autre sur l'héritage et encore une autre sur le lâcher prise et l'esperance.Dernières choses, le jeu compose entre du très classique niveau quêtes mais aussi des moments de grâce avec des têtes à têtes avec des personnages important dans notre croisade ainsi que conquête de la ville qui marquent profondément.Quand j'ai déposé la manette, j'ai senti que j'avais rencontré de vrais personnes et aidé à devenir une meilleure version d'eux-même et cela est due au brio dans l'écriture de l'univers qui en plus d'être crédible est organique (structurellement et conceptuellement parlant).Bref, j'ai encore beaucoup à dire mais j'en ai déjà trop dit.Il s'agit pour moi d'un excellent jeu que je n'attendais même pas (qui ne m'interessait même pas, il y a encore 2 mois). Et cela me peine pour CD Project d'avoir eu à subir des conditions de développement chaotiques car le jeu respire, derrières des couches de problèmes et dysfonctionnement, l'amour et le souci du détail.(oui cette fois-ci je note