Le monde

Jean-Pierre Bacri, acteur, scénariste et dramaturge, est mort, lundi 18 janvier, des suites d’un cancer à l’âge de 69 ans, a appris l’Agence France-Presse (AFP) auprès de son agente, Anne Alvares Correa. Figure du théâtre et du cinéma français, il occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’antihéros râleurs et désabusés mais profondément humains.Jean-Pierre Bacri a été plusieurs fois récompensé comme acteur, mais aussi comme scénariste.: quatre fois le trophée du meilleur scénario avec Agnès Jaoui (pour Smoking/No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson et Le Goût des autres) et une fois celui du meilleur acteur pour un second rôle dans On connaît la chanson. Il a été nommé six fois pour le César du meilleur acteur (pour Kennedy et moi, Le Goût des autres, Les Sentiments, Cherchez Hortense, La Vie très privée de Monsieur Sim et Le Sens de la fête).