Malgré quelques départs (fin de contrat et/ou envie de se lancer dans un nouveau projet), le fameux studio secret de San Diego est toujours en place et continue de se renforcer alors que son officialisation n'a toujours pas eu lieu.En attendant que Sony Interactive Entertainment décide de donner la parole à l'un des visages de cette nouvelle filiale, Michael Mumbauer (Sony Imageworks, Visual Arts Services Group/VASG) n'a pas pu s'empêcher de révéler des informations inédites sur PlayStation San Diego dont il a été en charge de sa création :- Une équipe de développement "all-star" spécialisée dans le genre action-aventure- Jeux AAA- Moteur graphique propriétaire- Mission : Développer les IP existantes de PlayStation et créer de nouvelles histoires pour la prochaine génération de joueurs

