Jeux Video

Démo testé à 4h30 du matin (me suis pas couché tard, me suis levé tôt, nuance).Bon, 20 petites minutes à raison de 10 pour chacune des deux zones (sous chrono donc c'est précis), ce qui est très court pour se rendre compte de la qualité de ce qui nous attend mais au moins, on y retrouve les fondamentaux et la nervosité des affrontements, ce qui prouve rapidement que quoi qu'il arrive, Ys IX ne sera pas un mauvais jeu (mais aura une caméra un peu pétée par moments, c'est certain).En revanche, j'ai directement des doutes sur la nouvelle orientation du level-design dont la pertinence de la verticalité ultra poussée soulève quelques questions dans une série où c'est quand même plus amusant d'enchaîner les combats que de faire des grimpettes sur les murs...Qui plus est, avec des niveaux beaucoup plus larges qu'avant et sur plusieurs étages, j'ai un eu peur que le trip des "zones épongées à 100%" prenne un peu de lourdeur.A voir dans le produit final le mois prochain.