La volonté d’un seul homme sera-t-elle suffisante pour ramener Deus Ex sur le devant de la scène? Elias Toufexis ne dirait clairement pas non.Comme moi, vous aimez la licence Deus Ex et voulez voir un nouvel opus arriver sur vos consoles et PC? Il ne faut jamais perdre espoir surtout quand Elias Toufexis, voix du personnage principal Adam Jensen est plus que chaud pour refaire un tour dans cet univers cyberpunk.C’est la confession qu’il a faite à un internaute sur Twitter, qui lui demandait s’il serait d’accord pour un nouvel opus si Eidos Montréal l’appelait à nouveau.Impossible de savoir si son vœu se réalisera un jour, mais la performance commerciale décevante de Deus Ex: Mankind Divided sorti en 2016, ne doit pas forcément motiver le studio.Qu’importe… Si ce projet ne voit pas le jour, Toufexis est tout à fait prêt à reposer sa voix sur le personnage, pour une adaptation sur grand écran.Un skin Adam dans Cyberpunk 2077