( 10 Positives / 3 Mitigées / 0 Négative )Comme PT, Visage est peu enclin à faire des concessions pour nous livrer son approche de l'horreur psychologique. Résultat?, nous pousse à y repenser pour interpréter les événements vécus et dénicher d'autres indices ou secrets, ce que peu de jeux (hormis celui dont il s'inspire sans vergogne) peuvent se targuer. Certes, la structure est peut-être parfois abusive et l'inventaire à revoir - ce sont des défauts réels à prendre en compte - mais comment ne pas tirer notre chapeau, surtout vu la petite équipe derrière. Intelligent, terrifiant, savamment mis en scène et avec un sound design brillant,. La barre est élevée, très élevée pour le genre, mais ce premier jeu sera-t-il dépassé ou égalé? (Kojima Productions, es-tu là?).. Grâce à son ambiance et ses idées de mise en scène nombreuses et variées, le titre de Sadsquare Studio, passé par la case Kickstarter et Early Access sur Steam, parvient toujours à fasciner et à surprendre le joueur. Il faudra composer avec une certaine rigidité du gameplay et de la structure narrative globale maisS'il divisera dans sa structure parfois peu claire et son approche assez lente du jeu d'horreur, et qu'il gagnera à être mieux optimisé comme son inventaire à être remanié,. En tirant des ficelles certes classiques, mais éprouvées du registre horrifique, prouvant que digérer intelligemment des influences permet de se façonner une véritable identité, Visage connaît de grandes fulgurances et offre de vrais moments d'effroi, dans une expérience assez longue (comptez 8/10h environ) qui sait renouveler sa mise en scène, ses frissons et ses énigmes.