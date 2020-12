Maintenant que l'on connaît quelques first party des deux constructeurs (et quelques tiers full next gen) et que la Switch est en milieu de vie ? Sans oublier le PC.

Notamment ceux comme moi qui veulent les jeux Microsoft, Sony et Nintendo et tous les jeux tiers.



Bon j'ai toujours ma Switch.

PS5 depuis peu

Xbox bientôt (j'hésite entre les deux car je sais pas comment tourneront les gros jeux Microsoft sur XSS, à contrairio de la XSX ou ils tourneront crème. ).

Et mon laptop du crétacé/jurassique inférieur (ça dépend des jours) pour quelques vieux jeux ou indé.



Et vous ?