Le scandale de Cyberpunk 2077 n’est pas encore terminé....Le quotidiena récemment publié un article très détaillé sur ce qu’il s’est passé avec Cyberpunk 2077, qui « était censé être le plus grand jeu vidéo de l’année ». Après avoir, entre autres, décrit que le jeu est «», The New York Times a conclu avec un paragraphe pour le moins accablant.Après avoir perdu plus d’un milliard de dollars en bourse, CD Projekt pourrait être poursuivi en justice à cause de Cyberpunk 2077. La effectivement déclaré que le studio pourrait avoir commis un crime en vertu de l’article 286 du Code pénal. CD Projekt serait donc accusé d’avoir fait une fausse représentation du jeu afin d’obtenir des avantages financiers. Comme l’a annoncé The New York Times, « l’avenir immédiat semble sombre pour les créateurs de Cyberpunk, peut-être même plus sombre que l’avenir qu’ils ont construit à Night City ».Voici la déclaration de l'avocat: