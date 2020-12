Réalisé par Paul W. S. Anderson(Mortal Kombat / Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà / Resident Evil / Alien vs. Predator)Milla Jovovich (Saga : Resident Evil) / Tony Jaa (Saga : Ong-Bak)Ron Perlman (Hellboy / Série : Sons of Anarchy)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premières critiques US :“Monster Hunter est un concentré de fun super-débile. Et même si son milieu traîne en longueur […], Anderson et sa femme [Milla] Jovovich prouvent que leur persistante saga Resident Evil n’était en rien un hasard : voici un couple qui sait comment prendre les jeux vidéo les plus insignifiants et les transformer en tranches de ridicule cinématographique conscientes d’elles-mêmes.” The Globe and Mail“Peu de choses dans Monster Hunter font sens, mais c’est au moins intéressant sur le plan visuel et pas déplaisant à streamer chez soi avec un ami, en posant des questions et en faisant des blagues tout du long.” Variety“Quelques flashs d’alchimie amusée entre les deux acteurs représentent toute la dimension humaine de cet actioner de science-fiction sans imagination, mais cela ne veut pas dire que sa focalisation incessante sur des batailles avec des monstres géants ne contentera pas les fans du réalisateur.” The Hollywood Reporter“Pour environ les deux tiers de sa durée, l’adaptation sur grand écran du jeu vidéo Monster Hunter semble tenter de répondre à une question que personne ne s’est posée : à quoi ressembleraient les films Jurassic Park s’ils étaient drainés de tout leur sens du merveilleux ?” Los Angeles Times