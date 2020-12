Bref, bon visionnage à tous et bonne soirée les petits chiots !

Salut les clébards !Ce soir 23h (heure france métropolitaine, sinon 18h chez Suzukube) aura lieu la présentation du perso, ainsi que - normalement - les costumes Mii à venir qui, pour ma part, ne sont pas intéressants en eux-mêmes mais sont le moment de savoir qui ne sera pas dans Smash en tant que perso à part entière si il se trouve faire partie de ces costumes.Et ce soir on a un gros morceaux pour certains, en effet lors de la présentation de personnages tiers, certains des costumes mii associés sont généralement du même éditeurs. Or Square Enix avait des costumes dans Smash 4 dont celui de Geno.Si ce dernier doit revenir en costume Mii c'est probablement ce soir et à mon avissi il est absent ce soir des costumes Mii, c'est qu'il sera en perso à part entière dans Smash.