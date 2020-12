Un FPS donc:Quelques infos de l'interview:- espionnage, reconnaissance, "tricking" les gens, se rendre dans des endroits invisibles- gadgets- des armes "sauvages"- personnage principal féminin, agent secret féminin dans un monde de criminalité d'entreprise- eco Sci-Fi, catastrophe écologique à l'échelle mondiale, les entreprises sont "entrées"- "Qu'est-ce qu'un agent secret ?"- "c'est aussi quelque chose que nous devons traiter très soigneusement" (l'IP)- "Il faut éviter de se dévouer trop au passé, mais également pas assez. Vous devez trouver le bon équilibre".- "Je suis passionné par le fait de m'assurer que nous livrons des histoires, et des locaux qui se tiennent aux côtés de nos pairs, à la télévision et au cinéma"- "une des choses auxquelles nous avons pensé était de savoir comment différencier ce que nous appelons "combat d'espionnage" de ce que vous verriez dans un FPS traditionnel- "l'excitation de se déplacer dans des endroits que vous et moi ne connaissons pas", "se glisser sous les choses", "sauter par-dessus les choses", "jouer sur la physicalité et l'être dans le monde", "les mouvements de caméra", "GoPros"...- nous avons affiné notre vision de ce qu'est notre jeu et déterminé ce qui va le rendre unique, ce qui va vraiment le faire ressortir du lot et ce qui va vraiment le rendre amusant".