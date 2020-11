Après avoir bouleversé la planète entière avec un premier volet magistral de bout en bout, la saga The Last of Us nous a offert un second opus tout aussi fou, mais un peu plus clivant pour certains, en juin dernier.



Connaissant Naughty Dog et le fait que l’histoire d’Ellie semble belle et bien terminée, on se disait que le studio allait passer à autre chose, créer une autre licence, mais il se pourrait bien que le prochain projet des papas de Nathan Drake soit… un nouveau The Last of Us !



C’est du moins ce que pensent une partie de la Communauté Gaming après avoir lu le tweet de Gustavo Santaolalla, compositeur attitré de la saga, qui déclare au sujet des nominations de The Last of Us : Part 2 aux Video Game Awards :





Si heureux et reconnaissant! TheLastOfUsPartII nominé par @thegameawards dans 9 catégories, parmi lesquelles celle de la meilleure musique ! Connectez-vous pour voter! Merci @NaughtyDog et @Neil_Druckmann pour m’avoir invité à cette aventure. C’est juste le début !



C’est bien la phrase "c'est juste le début" qui interpelle non ? A moins que ce soit pour la série entrer maintenant en production...



L'avenir nous le dira... Méfiance tout de même car Neil Druckman avait récemment déclaré qu'un Last of Us Part 3 serait très difficile à justifier