Même chose que pour la PS4 il y a quelques jours, votez pour le meilleur jeu Xbox One ! Rappel des règles !



- Vous ne devez voter que pour un seul jeu

- Exclu uniquement (même si ça sort sur PC mais bon)

- Fin des votes demain à 18 heures

- Les deux Ori compte quand même car sortit sur Switch bien après

- Pas de troll svp



Sur ce, à vos votes, je ferai le même principe de "podium" que j'avais fait pour la PS4 !



- Halo Masterchief Collection (2 votes)



- Ori And The Blind Forest (8 votes)



- Forza Horizon 4 (5 votes)



- Sea of Thieves (6 votes)



- Sunset Overdrive (5 votes)



- Forza Horizon 3 (2 votes)



- Ori And The Will of The Whisps (4 votes)



- Quantum Break (1 vote)



- Gears of War 4 (2 votes)



- Grounded (1 vote)



- Halo 5 (1 vote)



- Crackdown 3 (1 vote)



- Gears 5 (1 vote)



- Killer Instinct (2 votes)