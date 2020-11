Aimant beaucoup les jeux de combats j'y joue pas mal en ligne que ce soit Fighter Z, Tekken, Storm 4 ou autres!Il y a un truc que je ne capte pas avec Super Smash Bros Ultimate en ligne. Lorsque je joue aux tournois en ligne que ce soit les tournois randoms organisé par le jeu ou les tournois spéciaux je n'ai aucun lag! Le jeu passe parfaitement en ligne. Sans absolument rien à déceler comme problème! Mais lorsque je veux jouer en 1v1 en ligne, c'est impossible de trouver une partie tant ça charge à rechercher une partie à ne pas en finir.Du coup je me demande pourquoi ? Pourquoi les tournois en ligne passent niquel sans de longues attentes ni lag quelconque alors que les matchs 1v1 ou même 2v2 (lorsque tu veux jouer en coop en ligne) ne passent pas ? Je ne comprends pas une telle différence.Ça passe tellement bien pour les tournois que j'en suis à me demander si je ne suis pas entrain de jouer contre des bots

posted the 11/19/2020 at 09:20 PM by axlenz