Article rapide juste pour signaler que la deuxième MAJ du firmware PS5 est en cours de déploiement, juste avant le lancement européen. Bon pas grand-chose à signaler : Version: 20.02-02.25.00 This system software update improves system performance. Mais ça devrait rassurer certains sur la possible correction des quelques premiers bugs pré-launch.

posted the 11/17/2020 at 09:30 AM by shanks