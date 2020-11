C'est l'heure et c'est officiel !Cette fois ci , le Japon sera le premier pays à pouvoir mettre la main sur la Playstation 5 , on se souvient qu'ils avaient attendu plus longtemps que le reste du monde pour la PS4 . Bon jeux à nos amis qui vivent au JaponSony a mis les moyens cette nuit pour la promotion de sa console à Tokyo :