Suite au récent article de Takashi Mochizuki (Bloomberg) où il est dit que PlayStation US mettait progressivement le Japon à l'écart, que les équipes japonaises seraient largement réduites et attendaient des directives de la branche américaine ou encore que les équipes d'assistance aux développeurs japonais ont été réduites d'un tiers et que plusieurs membres de Japan Studio n'ont pas vu leur contrat renouvelé, les internets se sont encore enflammés estimant que Sony allait droit dans le mur avec cette manière de délaisser son pays et que Microsoft pourrait en profiter comme le suggère d'ailleurs le journaliste de Bloomberg.Si le contenu de l'article est assez étonnant vis-à-vis des plans de Sony avec le Japon pour la PS5, le porte-parole Natsumi Atarashi a rapidement démenti l'information de Takashi Mochizuki : "Notre marché intérieur reste de la plus haute importance" et a affirmé que toute suggestion de Sony visant à détourner son attention du Japon était incorrecte et "ne reflète pas la stratégie de l'entreprise".A noter que le président de Sony Corporation est déterminé à investir de plus en plus dans l'animation japonaise (acquisition de Crunchyroll en cours) afin d'user des synergies avec ses différentes filiales (musique, films, jeux vidéo, etc...). Et si la meilleure des réponses passait par le futur rachat d'un studio japonais ?