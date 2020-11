Jeux Video

J'ai eu une semaine bien chaude niveau taf comme vous vous vous en doutez mais la raison pour laquelle je n'ai pas fait de compte-rendu concernant la rétro est simple.Le peu que j'ai testé (genre Little Hope), ça fonctionne aucun prob.Mais le but était de donner un avis sur certains des first-party qui allaient être optimisés, comme Tsushima et God of War.Sauf que problèmeLes patchs ne sont pas encore tous dispos.D'ici quelques jours donc bien avant le lancement européen mais en tout cas, pas de suite donc inutile pour le moment de tester la chose.(vu que je peux maintenant y répondre)- Les LED de la console sont assez fortes de nuit mais elles sont atténuées en mode veille (en option pour laisser les téléchargements).- Les vibrations de la manette font un certain bruit évident vu le matos mais vous pouvez aussi les limiter dans les options. D'ailleurs, elles sont atténués automatiquement dès que vous brancher un casque.- Elle est ULTRA silencieuse (ça change de la PS4 Pro quand tu fais tourner Spider-Man dessus). La seule chose que j'ai pu entendre venant d'elle depuis des jours, c'est la galette de Little Hope (donc le lecteur quoi).- Aucune chaleur non plus, et c'est dommage car il fait froid.- J'adore le dashboard qui défonce sans problème celui de la PS4. Plus fluide, plus rapide...Par contre à moins que j'ai pas trouvé, on ne peut plus faire de dossier.Ah et ça demandait donc je confirme : 667Go d'espace disque.Il me reste 60Go de librePour les autres tests, c'est toujours sous embargo donc patience.Et si vous avez d'autres questions, balancez