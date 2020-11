Avril-Septembre 2020 (6 mois)Chiffre d'Affaire de Nintendo: 6,28 milliards €Bénéfice : 2,38 milliards €Animal Crossing va devenir le jeu le plus vendus de l'histoire au JaponSuper Mario 3D All-Stars écoulé à 5,21 millions en moins de 3 semainesPaper Mario Origami King est déjà le troisième Mario RPG le plus vendu avec 2,82 millions et devrait assez facilement devenir le record d'ici quelques mois.Total de ventess estimation fin septembre:Animal Crossing New Horizons :26,04 millionsSuper Smash Bros. Ultimate :21,10 millionsPokémon Epee/Bouclier :19,02 millionsSuper Mario Party :12,10 millions