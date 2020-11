"Il est toujours difficile de comparer le matériel, car ils ont toujours des avantages et des inconvénients. Ce n’est pas seulement une question de CPU ou de fréquence; il s’agit plus de la cohérence des composants et des possibilités de fonctionnalités avancées.



Le processeur des deux consoles utilise le même processeur (légèrement plus rapide sur Xbox Series X), le GPU de la Xbox semble également plus puissant, car il est 16% plus rapide que le GPU PS5, avec une bande passante qui est 25% plus rapide. La vitesse de transfert du SSD est deux fois plus rapide sur PS5.



Les noyaux de nuanceur de la Xbox sont également plus adaptés à l’apprentissage automatique, ce qui pourrait être un avantage si Microsoft réussit à mettre en œuvre un équivalent au DLSS de Nvidia (une solution réseau neuronal avancée pour l’IA).



Dans l’ensemble, je pense que l’analyse pure du matériel montre un avantage pour Microsoft, mais l’expérience nous dit que le matériel n’est qu’une partie de l’équation: Sony a montré dans le passé que leurs consoles pouvaient fournir les jeux les plus beaus parce que leur architecture et les logiciels étaient généralement très cohérente et efficace."