Halo Infinite : première présentation de gameplay [UPDATE : quelques infos]

Microsoft a fait monté la sauce sur le sujet et a donc naturellement démarré son Xbox Games Showcase avec une présentation de, prochain volet canonique de la saga qui prendrait presque des allures de reboot spirituel, avec son ambiance « bien à l'ancienne » mais en bien plus ouvert visiblement, aussi bien à l'horizontal qu'à la verticale.Le jeu tournera en 4K/60FPS, sortira quelque part en fin d'année (en tout cas dès le launch SX, en plus des versions PC/One) et coté multi, il faudra attendre encore un petit peu.- 343i veut faire denon pas un jeu à part entière mais un support pour les dix prochaines années. Assume donc son coté jeu à service avec en sous-entendus le fait que le titre pourrait (en plus du multi) accueillir de nouveaux chapitres de la campagne plutôt que des "suites".- Le Ray Tracing n'arrivera qu'en MAJ post-launch.