Sans annonce préalable, Nintendo balance The Stretchers sur l'eShop Switch [UP]

Nintendo aime bien nous balancer de temps à autres de petits titres sortis de nulle part et aprèsou encore, la firme balance en surprise sur l'eShop, un jeu exclusivement jouable en coopération (local) où le trailer est suffisamment éloquent pour montrer la dimension fun de cette « simulation » d'ambulanciers.Pour l'heure, seul l'eShop japonais est concerné mais on imagine que ce jeu vendu entre 15 et 20€ déboulera dans la journée sur les autre territoires, en notant que la team derrière ce projet est celle de(pas la même ambiance).UPDATE :- Disponible sur l'eShop Switch européen pour 19,99€.- Trailer FR.