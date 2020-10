Sony compte vendre plus de 7 millions de PlayStation 5 d'ici la fin de l'année fiscale Sony compte vendre plus de 7 millions de PlayStation 5 d'ici la fin de l'année fiscale

Dans une interview accordée au site coréen Naver, Jim Ryan (PDG de Sony Interactive Entertainment) a déclaré que les objectifs de ventes PlayStation 5 jusqu'à la fin de l'année fiscale en cours, donc jusqu'au 31 mars 2021, étaient supérieurs à ceux de la PlayStation 4 en début de carrière, signifiant donc que Sony espère écouler plus de 7 millions de machines durant les 4-5 premiers mois de carrière.



Une certaine confiance donc, et les retours de précommande sont éloquents vu la rupture, et si la concurrence sera cette fois plus rude autant de manière directe (Microsoft) que dans les dépenses des consommateurs (la Switch attire « un chouïa » plus de monde que la Wii U en 2013/2014), le constructeur table sur une force de frappe plus large que du temps de la PlayStation 4 dont le lancement était espacé de plusieurs semaines voir plusieurs mois en fonction des territoires. Pour la PS5, les principaux pays (dont cette fois la Corée du Sud et le Japon) seront tous servis à la mi-novembre, avec seulement une semaine d'écart.



Seule la Chine reste un cas encore non évoquée, pour les raisons habituelles.