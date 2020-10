PS5 : plusieurs tiers annoncent l'impossibilité de transférer la save depuis la PS4 PS5 : plusieurs tiers annoncent l'impossibilité de transférer la save depuis la PS4

A quelques semaines du lancement de la nouvelle génération, Sony reste encore assez flou du coté de la rétrocompatibilité, au point que l'on ignore encore si un jeu PS4 donc compatible avec la Dual Shock 4 le sera toujours après une upgrade sur PS5.



Et en attendant que le concerné veuille bien répondre à la question, ça commence à parler du cross-save et il semble y avoir quelques couacs sur ce point puisqu'en l'espace de quelques jours, trois éditeurs tiers ont affirmé qu'il n'y aura pas de possibilité de transfert de sauvegarde de la PS4 à la PS5, à savoir pour Yakuza : Like a Dragon, DiRT 5 ainsi que ManEater.



C'est d'ailleurs les développeurs de ce dernier qui sous-entendent qu'en cas de remasterisation, il faut impérativement créer sur PS5 une application propre qui empêche la compatibilité des sauvegardes de deux générations différentes, là où il n'y a aucun problème sur Xbox Series X/S qui use de son nouveau système Smart Delivery pour un transfert total, jusqu'aux succès. Les sauvegardes des trois jeux précités seront d'ailleurs compatibles de la One à la SX, et même inversement au cas où.



Faute d'un système dédié sur PlayStation 5, cette affaire devrait se généraliser (du moins jusqu'à ce qu'on arrête de parler de cross-gen) sauf si les développeurs s'appliquent manuellement à le faire, ce qui sera le cas de Spider-Man : Miles Morales (mais pas le remaster) ou si tout simplement la progression se retrouve sur des serveurs à part, comme pour Fortnite et Rocket League dont on peut récupérer ses données sur n'importe quelle machine.