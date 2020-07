[Rumeur] Déjà la fin de production Xbox One ? [Rumeur] Déjà la fin de production Xbox One ?

Ce n'est pas encore pleinement officiel mais des indices commencent à aller dans ce sens : Microsoft pourrait déjà avoir mis en place la fin de production de sa Xbox One, tous modèles confondus.



Que ce soit la Xbox One S, la Xbox One All Digital et même la Xbox One X, tous sont maintenant affublés d'un logo [Discontinued] (donc fin de production) chez plusieurs géants de l'e-commerce dont la branche US d'Amazon, ou encore Target.



Ce n'est pas commun de voir un abandon aussi rapide dans le monde des consoles, Next Gen ou pas, même si certains pointent le cas particulier actuel : non seulement la crise du Covid-19 (et l'impact sur la production) pousse probablement Microsoft à privilégier sa nouvelle console que l'ancienne, mais les rumeurs de plus en plus fiables laissent entendre que contrairement à Sony qui pourrait voir un intérêt à continuer de vendre des PS4 encore quelques temps, Microsoft semble lui vouloir imposer d'entrée une certaine Xbox Lockhart comme nouveau modèle de base pour l'avenir, à un prix qui pourrait même se situer en deçà de l'actuel One X.