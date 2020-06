Bloomberg : face au succès de la Switch, Nintendo s'éloigne doucement du mobile Bloomberg : face au succès de la Switch, Nintendo s'éloigne doucement du mobile

On leur promettait un succès évident vu la puissance du catalogue mais quelques années après l'entrée de Nintendo sur le marché mobile, il faut bien reconnaître qu'exception faite de Fire Emblem, aucun titre n'a vraiment été un gros porteur financier, au point que les revenus engendrés continuent de représenter une miette dans le CA de la firme.



Pire encore, alors que les études évoquent un marché mobile qui devrait rapporter plus de 77 milliards de dollars cette année dans le monde (soit environ 50 % de l'industrie du JV quand même), Nintendo se montre des plus silencieux et pour cause. Bloomberg rapporte par l'intermédiaire du consultant Serkan Toto que la pipeline de Big N a venir sur mobile est vide, alors qu'une adaptation de Zelda était sous-entendue depuis un bon moment, et tout simplement que la firme ne ressent plus aujourd'hui aucune pression du coté des actionnaires vu le succès massif de la Switch. Encore récemment, ce n'est pas le mobile qui a fait grimper la valeur boursière de Nintendo à un sommet qu'il n'avait pas connu depuis 12 ans, mais bien le lancement de Animal Crossing : New Horizons.



« Depuis la sortie de Mario Kart en fin d'année dernière, le planning de Nintendo sur mobile est vide. D'une certaine manière, leur énorme succès sur le marché des consoles a réduit le besoin d'investir davantage de ressources de ce coté. »



Un bilan qui fait finalement écho aux propos même du PDG Shuntaro Furukawa, lui qui disait il y a deux ans que Nintendo allait sortir « deux à trois jeux mobiles par an », pour finalement déclarer en mai dernier « Nous ne cherchons pas nécessairement à poursuivre le lancement de nombreuses nouvelles applications pour le marché mobile ». Pas le même ton en effet.