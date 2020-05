Xbox SX : les premiers jeux confirmés Smart Delivery (et EA dit déjà non) Xbox SX : les premiers jeux confirmés Smart Delivery (et EA dit déjà non)

Après CD Projekt, d'autres gros groupes comme Ubisoft, Sega et Bandai Namco ont pleinement validé le système Smart Delivery de la Xbox Series X, signifiant donc que ceux qui achèteront tel ou tel jeu (boîte comme dématérialisé) sur Xbox One pourront automatiquement débloquer et gratuitement la version SX, qu'elle débarque simultanément ou plus tard.



Un gros éditeur fait déjà exception : Electronic Arts a confirmé se contenter d'une MAJ gratuite dans le cadre de la rétrocompatibilité, ce qui ne change pas grand-chose il est vrai, sauf pour ceux qui voulaient doubler leur quota de « succès ».



Les premiers jeux tiers confirmés Smart Delivery :



- Assassin's Creed Valhalla

- Call of the Sea

- Cyberpunk 2077

- DiRT 5

- Scarlet Nexus

- Second Extinction

- The Ascent

- Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2

- Yakuza : Like a Dragon