Quelques visuels pour Xenoblade Chronicles D.E. Quelques visuels pour Xenoblade Chronicles D.E.

Dans un mois de mai qui sera beaucoup plus calme que ce que l'on en attendait au départ, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition y débarquera le 29 pour nourrir les joueurs Switch, et aussi bien ceux qui souhaitent découvrir un J-RPG déjà qualifié comme une réussite que ceux qui l'ont déjà fait sur Wii ou éventuellement (New) 3DS.



En voici de nouveaux visuels pour illustrer le casting principal et continuer de montrer l'upgrade graphique par rapport à l'original (époque où l'on pouvait encore jouer sur un écran cathodique), en rappelant l'ajout d'un chapitre épilogue inédit avec sa propre zone, que l'on pourra si on le souhaite faire dès le début.